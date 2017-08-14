В Москве на известного телеведущего напали с ножом

Во время съемок новой передачи на телеканале "Че" ее ведущий Влад Чижов едва не получил ножевые ранения, сообщает Лайф.

Темой программы было мошенничество, в частности, продажа поддельных смартфонов. Влад Чижов отправился лично осуществить покупку у предполагаемого мошенника. Но как только ведущий попробовал проверить, работает ли телефон, мужчина достал нож.

"Я вообще не понял, что произошло. Я просто предложил продавцу включить мобильник, который собирался купить, и он начал вести себя неадекватно. Я понял, что дело нечисто, и решил надавить", — рассказал телеведущий.

Вооруженный мужчина, поняв, что не одолеет просто так "покупателя", бросился бежать, однако был задержан.