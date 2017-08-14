Подписаться на уведомления
 

Остановивший WannaCry британец заявил о невиновности

 

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс заявил на слушании суда в Милуоки (штат Висконсин), что не признает себя виновным в федеральных обвинениях, выдвинутых в США, сообщает из зала суда Ассошиэйтед Пресс.

Корреспондент издания IBTimes Эй Джей Деллинджер в свою очередь сообщил в Twitter из зала суда, что суд разрешил Хатчинсу поездки в пределах США и британец намерен жить в Лос-Анджелесе до процесса.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена. Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лас-Вегасе.

Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

591 просмотров


Старости
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
15 Авг 33° / 23°
16 Авг 32° / 23°
17 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0095 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

У трех украинских депутатов нашли биткоины на миллионы гривен
Чеченцы забили до смерти итальянца
В Германии неизвестные похитили 20 тонн сладостей
Курды объявят о своей независимости 25 сентября
Глава Amazon потерял за две недели $18 млрд
Таджики готовили теракты в Москве
Пентагон об украинских двигателях на ракетах Ким Чен Ына
Теракт в Йемене: погибли 11 человек
Остановивший WannaCry британец заявил о невиновности
В Москве на известного телеведущего напали с ножом
«Копенгаген» согласен на ничью с «Карабахом»
Нефтяные Камни в рейтинге самых необычных городов мира
ДТП в Турции: погибли восемь человек
Асим Моллазаде: «Антиазербайджанские статьи в израильских СМИ заказывают армяне»
Американские ядерные ракеты могут появиться в Азербайджане? Комментарий эксперта
Гурбан Гурбанов: «Карабах» далек от оптимальной формы» За день до «Копенгагена»
Клинтон хочет стать христианским проповедником
Уникальная операция сирийской армии
Президент Молдавии пригрозил свергнуть свое правительство
Россия срочно спасает Мадуро
Биткоин ставит новые исторические рекорды
Армия Асада вытесняет ИГИЛ
SOCAR и «Лукойл» объединяют силы в Турции
«Скорая» занялась бомжами в Баку
Армянский и азербайджанский автомобили столкнулись на российской границе фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться