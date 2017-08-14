Остановивший WannaCry британец заявил о невиновности

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс заявил на слушании суда в Милуоки (штат Висконсин), что не признает себя виновным в федеральных обвинениях, выдвинутых в США, сообщает из зала суда Ассошиэйтед Пресс.



Корреспондент издания IBTimes Эй Джей Деллинджер в свою очередь сообщил в Twitter из зала суда, что суд разрешил Хатчинсу поездки в пределах США и британец намерен жить в Лос-Анджелесе до процесса.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена. Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лас-Вегасе.

Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.