Пентагон об украинских двигателях на ракетах Ким Чен Ына

Пентагон не комментирует публикации, согласно которым КНДР могла получить из Украины технологии, которые помогли создать северокорейские баллистические ракеты, передает РИА Новости.
Представитель Пентагона на брифинге отказался прокомментировать данные публикации и предложил журналистам обратиться в разведывательное сообщество США.
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".