Таджики готовили теракты в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке терактов в столице. Как сообщает ТАСС, Сиевуши Давронзода, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Ходжиев заключены под стражу до 11 октября.

Давронзода и Бурхонов признали вину, Ходжиев — нет.

Все трое являются гражданами Таджикистана, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на оглашенные в суде материалы.

Информации о том, арестован ли четвертый подозреваемый, пока нет. Также можно сделать вывод, что им является гражданин России, поскольку ранее в ФСБ заявляли о задержании группы, в состав которой входили россиянин и трое граждан стран Центральной Азии.

По данным спецслужбы, преступная группа планировала устроить в Москве серию терактов с использованием мощных бомб. В ее составе были двое террористов-смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и курировавший их деятельность эмиссар «Исламского государства» (организация запрещена в России).