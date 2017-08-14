Чеченцы забили до смерти итальянца

Мэрия испанского города Льорет-де-Мар приняла решение временно закрыть дискотеку, где три человека, предположительно, выходцы из Чечни с российскими паспортами, забили до смерти гражданина Италии, сообщает РИА Новости.

Драка произошла в субботу около трех часов ночи на дискотеке курорта Льорет-де-Мар. Трое человек забили до смерти гражданина Италии. Он позже скончался в больнице.

За дракой наблюдали десятки человек, при этом никто не вмешался, зато некоторые фиксировали происходящее на камеры. Интернет-издание Periodico приводит имя погибшего – Николо Чатти, родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).

Некоторые из свидетелей, на которых ссылается 20 Minutos, заявляют, что жертва и нападавшие не были знакомы межу собой, и все началось со случайного толчка.