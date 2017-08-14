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У трех украинских депутатов нашли биткоины на миллионы гривен

 

У трех депутатов Верховной Рады из Блока Петра Порошенко обнаружили криптовалюту на миллионы гривен, передает общественное движение "Чесно", ссылаясь на декларации чиновников.

Согласно сообщению, нардеп Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 года они оценивались в 139 081 133 гривны (около пяти миллионов долларов). Также Урбанский 1 августа купил ещё 1217 биткоинов на сумму 40 564 056 гривен (около полутора миллионов долларов).

Активисты сообщают, что депутат Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов стоимостью 128 160 гривен (около пяти тысяч долларов), а Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату получения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 гривен (около 15 тысяч долларов), а сейчас — 125 204 361 гривну (порядка пяти миллионов долларов). 1 августа Голубов докупил ещё 4376 единиц на сумму 32 804 684 гривны (около одного миллиона долларов).

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У трех украинских депутатов нашли биткоины на миллионы гривен
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