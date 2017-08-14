Пенс: США хотят мирно урегулировать ситуацию вокруг КНДР

США изо всех сил стараются разрешить сложившуюся вокруг КНДР ситуацию мирным путем. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс, общаясь с журналистами по завершении своего визита в Колумбию, сообщает ТАСС.

"Мы используем все ресурсы Соединенных Штатов, и президент вкладывает всю энергию в попытки разрешить эту нынешнюю конфронтацию с Северной Кореей мирно", - сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.

