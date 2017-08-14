В пожаре в Германии едва не погибли 9 азербайджанцев

В пожаре, охватившем здание в немецком Оберкохене, где располагается приют для бездомных и соискателей убежища едва не погибли 9 граждан Азербайджана, пишут немецкие СМИ.

По словам главы города Марианны Томан-Шталь, больших жертв удалось избежать лишь благодаря оперативному вмешательству спасательных служб.

«Они эвакуировали людей из здания в кратчайшие сроки, что заслуживает уважения и признания. Второй этаж здания пока не доступен, но подлежит восстановлению. Размещенные в здании беженцы временно переведены в другое место», - сказала она.

Марианна Томаль-Шталь также выразила соболезнование по поводу гибели в пожаре молодой женщины, национальность которой не приводится.

Вместе с тем спасатели эвакуировали из здания 91 человека. Из них 18 человек являются беженцами из Албании, 9 из Азербайджана, 8 из Гвинеи, 6 из Омана и др.