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Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан» американский аналитик уверен: растет риск войны в Карабахе

Автор: Отдел политики 

Стивен Бланк - старший научный сотрудник Совета по внешней политике США выступил с предупреждением, заявив о том, что риск возобновления войны между Азербайджаном и Арменией неуклонно растет вместе с количеством и качеством вооружений, которые накапливают стороны.

В своей статье, опубликованной во влиятельном американском издании The Hill, Бланк отмечает, что уже более 20 лет Минская группа (созданная Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе) практически ничего не добилась в плане урегулирования конфликта.

По его словам, США даже не назначают человека высокого уровня в Минскую группу: «Тем не менее, предотвращение возобновления военных действий очень важно для интересов Америки. Поскольку Москва не только продает высококачественное оружие обеим сторонам, она оказывает давление на Азербайджан, чтобы тот присоединился к Евразийскому экономическому союзу».

И в то же время, как указывает аналитик, Москва имеет военную базу в Армении.

«Между тем угроза войны с тысячами жертв и беженцев растет, потому что обе стороны теперь обладают высокотехнологичным оружием. Более того, Азербайджан восстанавливает свои силы в Нахчыване», - указывает Бланк.

Эксперт считает, что вместо того, чтобы терпеть бездействие Минской группы, Вашингтону следует начать (активное – ред.) посредничество в карабахском конфликте. «Мы должны четко заявить о поддержке беспрепятственного потока энергоресурсов из Азербайджана в Европу», заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, если мы (США - Ред.) хотим поощрять демократизацию в Азербайджане, как и в Грузии, мы должны серьезно относиться к проблемам безопасности Баку, поскольку это единственный способ добиться прогресса в области прав человека. «… И мы должны укреплять безопасность Грузии не на словах, а на деле».

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