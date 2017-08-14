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Forbes назвал самую богатую спортсменку мира

 

Американка Серена Уильямс второй год подряд признана самой богатой спортсменкой мира. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, составившего рейтинг.

За 2017 год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях.

Второе место заняла еще одна теннисистка — немка Ангелика Кербер (12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица Даника Патрик (12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США Ронда Роузи (11).

Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены Уильямс — Винус (10,5 миллиона).

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