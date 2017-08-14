Bahh Tee (Бахтияр Алиев) – известный российский певец и автор песен, представил новый клип, о съемках которого первым сообщал haqqin.az. Как ранее рассказывал в интервью нашему изданию сам Бахтияр Алиев, в клипе задействованы Алим Гасымов, Бахрам Багирзаде, Адалят Шукюров, Мурад Дадашов, Эльмир Магеррамов (L-Mir) и многие другие.

Песня эта - дуэтная с Алимом Гасымовым. Он поет на азербайджанском, а Bahh Tee – на русском.

Бахтияр Алиев не впервые снимает клипы в Баку и о Баку. Можно вспомнить 2014 год и его работу «Неужели ты моя?», видео снималось в столице Азербайджана. Затем он написал песню «Сбежим в Баку» на русском языке, получившую широчайшую популярность.

И вот – новая работа: песня BAKU.