Боевики-исламисты напали в воскресенье вечером на посетителей турецкого ресторана в Уагадугу, столице африканского государства Буркина Фасо. В результате стрельбы по безоружным людям и перестрелке с подоспевшим спецназом погибло два десятка человек, множество раненых.

Среди убитых есть граждане Турции и Франции. Ресторан Aziz Istanbul – популярное место отдыха иностранцев, что, видимо, и сделало его объектом атаки. По сообщениям очевидцев, нападавшие приехали на мотоцикле и открыли стрельбу. Операция сил специального назначения длилась до утра. Это место расположено всего в двухстах метрах от гостиницы и ресторана, где в январе прошлого года произошла подобная атака исламистов, жертвами которой стало тридцать человек после захвата в заложники 170 проживавших в отеле. Следует сказать, что это нападение не было совсем уж неожиданным.

В последние несколько дней на дорогах в Буркина Фасо и соседнем Мали появились дополнительные блок-посты, а сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МУНИСМА) попросили избегать пользоваться деревенскими дорогами. Очевидно, была получена некая разведывательная информация о готовящейся атаке. Увы, упредить ее не удалось.

Зона Сахель, лежащая между Сахарой и тропической Африкой, с 2012 года является местом действия исламистских группировок. Сейчас Франция активно занята формированием антитеррористической структуры из подразделений армий Чада, Буркина Фасо, Мали. Мавритании и Нигера для противодействия джихадистам.

Ожидается, что такая структура приступит к работе в следующем году. Ответственность за нападение в январе 2016 года взяла на себя Аль-Каида, ее магрибский филиал, но эксперты утверждают, что корни терроризма в Буркина Фасо – местные. Это одна из самых бедных африканских стран, а бедность является хорошей питательной средой для экстремизма.

На северной границе страны популярен проповедник Ибрагим Малам Дико, чья радикальная группировка «Ансарул ислам» берет на себя ответственность за большинство нападений последнего времени. О том, кто стоял за стрельбой в Уагадугу в воскресенье, пока точно не известно. Атаки исламистов обычно направлены против иностранцев.

Так, 18 июня были захвачены тридцать заложников – иностранных туристов в Бамако, столице Мали. Несколькими днями раньше была взорвана бомба в популярном ресторане в Могадишо, столице Сомали.

Очень богатым на нападения и большое количество жертв в разных местах Африки был 2015 год. Очевидно, без системного противостояния терроризму и борьбы с его первопричиной – африканской бедностью, прекратить этот конвейер убийств не получится. Интересно, насколько удачным окажется опыт французов, которые пытаются выстроить такую систему. В конце концов, этот опыт может быть использован и в других частях мира, где неспокойно и требуется объединение усилий в рамках региона.