Иранский беспилотник опасно приблизился к американскому авианосцу

Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) приблизился на расстояние 91,4 м к авианосцу ВМС США Nimitz в Персидском заливе. Об этом сообщает американская телекомпания ABC.

Она ссылается на информацию ВМС США, командование которых назвало маневры беспилотника Ирана "небезопасными и непрофессиональными".

Инцидент произошел 13 августа. БПЛА совершил несколько маневров вблизи американского авианосца и кораблей поддержки, причем во время взлетов и приземления истребителей на Nimitz. Оператор БПЛА не отреагировал на неоднократные попытки установить радиосвязь, отмечают источники телекомпании.