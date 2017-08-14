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Нападение на миссию ООН в Мали: погибли четыре человека

 

В результате вооруженного нападения на базы миссии ООН в Мали погибли четыре человека, сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака.

Неизвестные вооруженные люди напали на лагерь в Доуэнца в центральном Мали утром в понедельник, 14 августа.

Хак уточнил, что убит один представитель миссии и один из солдат, защищавших лагерь. После открытия ответного огня были застрелены двое нападавших.

Через несколько часов на базу миссии ООН в Тимбукту также было совершено вооруженное нападение. По словам Хака, там еще продолжается перестрелка.

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