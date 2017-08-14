Миллиардер из Китая купил английский футбольный клуб

Английский футбольный клуб "Саутгемптон" заключил партнерское соглашение с семьей китайского бизнесмена Цзишеня Гао.

В июне этого года китайский бизнесмен прошел все необходимые проверки на профпригодность, и английская премьер-лига одобрила проведение сделки по покупке клуба.

По информации ВВС, китайский миллиардер приобрел 80% акций "Саутгемптона". Сумма сделки оценивается в 210 миллионов фунтов.

"Это начало новой и захватывающей главы для нашего клуба", – заявила владелица клуба Катарина Либхерр, которая сохранит 20% акций.

"Господин Гао и его дочь Нелли Гао, с которыми я построила тесные отношения, разделяют наши ценности и амбиции. Как команда мы будем стремиться к созданию прочной основы для долгосрочного успеха".