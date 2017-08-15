Прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в инциденте, где автомобиль врезался в пиццерию.



Как передает портал France Info, в прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "не имеет ничего общего с терроризмом".

По информации французских СМИ, водитель машины несколько дней назад пытался покончить жизнь самоубийством.

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Во Франции в департаменте Сена и Марна автомобиль намеренно врезался в пиццерию, сообщает BFM TV.



По данным СМИ, в результате погибла восьмилетняя девочка, по меньшей мере пять человек получили ранения. Водитель задержан.