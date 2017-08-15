Прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в инциденте, где автомобиль врезался в пиццерию.
Как передает портал France Info, в прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "не имеет ничего общего с терроризмом".
По информации французских СМИ, водитель машины несколько дней назад пытался покончить жизнь самоубийством.
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Во Франции в департаменте Сена и Марна автомобиль намеренно врезался в пиццерию, сообщает BFM TV.
По данным СМИ, в результате погибла восьмилетняя девочка, по меньшей мере пять человек получили ранения. Водитель задержан.
🚨 Une voiture a foncé sur une pizzeria à #SeptSorts, Seine-et-Marne. 8 blessés dont 6 en état d'urgence absolue. Conducteur interpellé (RMC) pic.twitter.com/JdPNTrqGzb— B3infos (@B3infos) 14 августа 2017 г.