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Украина будет поставлять иранскую нефть в Европу

 

Тегеран и Киев обсуждают возможность организации поставок нефти в Европу по территории Украины, сообщает IRNA со ссылкой на управляющего директора иранской государственной нефтехимической компании National Petrochemical Company (NPC) Марзие Шах-даэй, передает РИА Новости.

В рамках встречи Шах-даэй с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком был подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и Украиной, который предполагает сотрудничество стран в сфере энергетики и нефтехимической промышленности.

По словам Шах-даэй, одной из обсуждавшихся тем стало ознакомление украинских инвесторов с возможностями вложения средств в Иране.

Шах-даэй отметила, что Украина бедна по части нефтегазовых ресурсов, и у нее есть только три нефтеперерабатывающих завода, сырье для которых поступает из России. Она подчеркнула, что Украина является одним из рынков сбыта для нефтехимических компаний Ирана, и добавила, что экспорт нефтепродуктов в первом полугодии 2017 года вырос на 70% по сравнению с предыдущим годом.

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