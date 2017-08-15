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Пентагон: Запуск КНДР ракеты может привести к войне

 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что если КНДР запустит баллистическую ракету в сторону США, это "может привести к войне". Об этом сообщает Reuters.

При этом он отметил, что Гуам, которому Пхеньян угрожал ракетным ударом, "хорошо защищён".

5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Документ был инициирован США. После этого между Вашингтоном и Пхеньяном не прекращается обмен взаимными угрозами.

Северная Корея пригрозила ракетным ударом рядом с островом Гуам, где находятся стратегические военные объекты США. Американский лидер Дональд Трамп заметил на это, что Ким Чен Ын "очень быстро" пожалеет, если осуществит свои планы.

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