Стивен Бланк: «Возможна военная интервенция России в Азербайджан»

Полномасштабная война между Азербайджаном и Арменией наверняка приведет к полному поглощению Россией армянских вооруженных сил, тем более что Ереван и Москва договорились о создании совместных войск, которыми в случае военных действий будет командовать Россия. Ну а поскольку Россия уже имеет военную базу в Гюмри и укрепила ее военным контингентом и современным оружием, война будет означать полную оккупацию Армении Россией, а также вероятную российскую военную интервенцию в Азербайджан, даже, возможно, вторжение. Учитывая же историческую и культурную близость Азербайджана и Турции, не исключено в этом случае военное вступление в конфликт и этой страны, пишет старший научный сотрудник Совета по внешней политике США Стивен Бланк в популярном журнале политической направленности The Hill.

Москва неуклонно посягает на территориальную целостность Грузии и не оставляет попыток подорвать стабильность Азербайджана и Грузии изнутри. Российское влияние приводит к появлению новых политических партий из представителей диаспоры, которые находят пристанище на территории России. Плюс к этому постоянно Москва подстрекает этнические меньшинства выступить против правительств Тбилиси и Баку.

Помимо сдерживания многовековых имперских устремлений России, у Запада здесь имеются и конкретные стратегические интересы. Россия постоянно предостерегает Грузию, чтобы та не вступала в НАТО, внушая, что это может уничтожить ее целостность и суверенитет. Между тем российские войска аннексировали части Абхазии и Южной Осетии и планируют включение этих «республик» в состав Российской Федерации.

Более того, по мере того как завершается строительство совместного с Азербайджаном и Турцией трубопровода из Баку через Анатолию на Балканы и Адриатическое побережье, Россия делает все возможное, чтобы не допустить появления энергетического конкурента на Балканах.

Таким образом, агрессивная политика России здесь столь же очевидна, как и в других странах. Ее тактика везде одинакова: она создает «замороженные конфликты», вторгается в государства, которые сопротивляются ее влиянию, не дает им возможности реализовать свое суверенное право интегрироваться в Европу, оккупирует территории и объявляет там «независимые государства», которые затем включает в свой состав.

В качестве рычага давления Россия, как правило, использует свою энергетическую мощь. Именно по этому поводу госсекретарь США Рекс Тиллерсон встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Стамбуле. Это нужно, чтобы продвигать наши собственные интересы и интересы государств, которые хотят сотрудничать с нами.

Москва лишь декларирует свое стремление к миру в регионе (даже если ее действия противоречат этому), и это возможность для нас показать, что Путин не намерен решать этот вопрос. И если он избегает посредничества, мы должны сделать это сами и предпринять шаги к региональному миру и безопасности. Мы должны четко заявить о поддержке беспрепятственной транспортировки энергоносителей из Азербайджана в Европу и свободных и более диверсифицированных маршрутов энергоснабжения европейских стран.

Имперской направленности агрессивная тактика Москвы на Кавказе столь же очевидна, как и на Украине, а потому в такой же степени опасна для международной безопасности. Бездействие и пренебрежение, которое может стать пагубным, не продвигает американские интересы и не способствует региональной безопасности. Поэтому мы не должны продолжать оставаться безучастными, так как это означает появление еще большего числа военных конфликтов. И если ничего не предпринять, эхо войны может отозваться и в Европе, в шаге от союзников США.