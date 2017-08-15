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В Армении исчезли 10 тысяч инвалидов

Автор: Отдел Армении 

Армен Алавердян, председатель НПО «Унисон», занимающегося проблемами инвалидов, утверждает, что еще в начале этого года в Армении было зарегистрировано 210 тысяч инвалидов, а сейчас их официально только 200 тысяч, то есть 6 % от общего числа населения. Куда за полгода делись еще 10 тысяч – статистика не объясняет.

Сам Алавердян считает, что все дело в изменившихся критериях установления инвалидности, в особенности третьей группы. Новые правила фактически предоставили чиновникам еще одну лазейку для взяток, потому как теперь они решают – считаться человеку инвалидом или нет, а по сути – получать пенсию и иметь определенные льготы или искать другие средства для существования.

А эта самая пенсия по инвалидности зачастую для больных, немощных людей единственный способ выжить. Но вот маяться по кабинетам с костылем или вообще в инвалидной коляске, чтобы добиться полагающихся 80 долларов (в драмах, естественно), больным и немощным людям совсем непросто. К тому же если в Ереване все же есть специальные поручни и пандусы для людей с физическими недостатками, то в марзах (провинции) никто и не собирается их устанавливать.

Вот и «выздоровели» одномоментно десять тысяч человек, не найдя денег на взятку или не сумев добраться до чиновников.

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