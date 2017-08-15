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Запад придумал альтернативу Эрдогану

Автор: Подготовил Ильгар Исмаиллы, отдел информации 

В Турции полным ходом идет подготовка к провозглашению новой партии, которую возглавит прозападный лидер Мераль Акшенер. По сообщениям газеты POSTA, Акшенер обещает, что она и ее соратники закончат формирование организации до ноября этого года.

«Сейчас идет напряженная работа над манифестом новой партии», - сообщила Акшенер.

Как утверждает Умит Оздаг, бывший заместитель председателя Партии националистического движения, новая организация станет ведущей политической силой в стране и «объединит всю Турцию - патриотов и тех, кто любит родину».

Мераль Акшенер

Акшенер к тому же обещает удивить всех составом новой партии. По ее словам, там соберутся представители самых разных взглядов и даже люди из руководства правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

59-летняя Мераль Акшенер - бывший депутат Партии националистического движения (ПНД), экс-глава МВД Турции и бывший вице-спикер парламента. Была исключена из ПНД после того, как обвинила ее нынешнего лидера Девлета Бахчели в том, что под его руководством партия превратилась в самую слабую оппозиционную силу парламента - вместо былых 80 сейчас она имеет там всего 40 мест. Мераль возмущалась тем, что партия едва преодолела 10-процентный порог и лишь немного опередила прокурдскую НДП.

Бывший депутат от Партии националистического движения, Мераль Акшенер была исключена из рядов организации в прошлом сентябре. Об этом ей сообщили письмом, уведомив, что Совет партии тайным голосованием единогласно постановил исключить ее из рядов ПНД. В то время Акшенер являлась членом районного отделения партии в Ускюдаре.

Акшенер и еще несколько авторитетных депутатов (среди которых и Синан Оган, этнический азербайджанец, бывший депутат от ПНД) призвали к досрочным перевыборам председателя Партии националистического движения и созвали экстренный съезд, однако суд признал их решение незаконным.

Однако и сегодня отдельные члены партии и некоторая часть электората обвиняют нынешнего главу ПНД Девлета Бахчели в отступлении от курса оппозиционной партии и заигрывании с правящей ПСР, что стало причиной потери голосов.

По мнению аналитиков, М.Акшенер поддерживается ведущими кругами Запада и Вашингтона, и рассматривается в качестве альтернативы нынешнему президенту Р.Т.Эрдогану.

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