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Минобороны о новых обстрелах армян

 

За минувшие сутки Вооруженные силы Армении 128 раз нарушили  режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских ВС, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Иджеванском, Бердском районах и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Товузском, Кедабекском районах.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском районах, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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