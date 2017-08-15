Минобороны о новых обстрелах армян

За минувшие сутки Вооруженные силы Армении 128 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских ВС, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Иджеванском, Бердском районах и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Товузском, Кедабекском районах.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском районах, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.