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Нефть дорожает после обвала накануне

 

Цены на нефть эталонных марок слабо растут во вторник после падения до трехнедельного минимума днем ранее, сообщает Интерфакс.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подорожали на $0,08 (0,16%) - до $50,81 за баррель. На торгах накануне их цена уменьшилась на $1,37 (2,63%), завершив торги на уровне $50,73 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,03 (0,06%) - до $47,62 за баррель.

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