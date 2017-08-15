Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

Президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что его страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять антииранские санкции, передает агентство Франс Пресс.

"Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к этой практике, и определенно в короткое время — речь не о неделях или месяцах, а о часах и днях, — мы вернемся к нашей прежней ситуации", — приводит агентство слова Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы "иранского атома". Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные против него ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в санкционный список. При этом США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских физических лиц и компаний.

Накануне парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.