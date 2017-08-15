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Ким Чен Ын передумал наносить ракетный удар по Гуаму

 

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение варианта ракетного удара в направлении Гуама, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Причиной тому послужило заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о стремлении Сеула предотвратить войну всеми способами.

«Ким Чен Ын сказал, что если янки будут упорствовать в своих чрезвычайно опасных и безрассудных действиях на Корейском полуострове и в его окрестностях, проверяя самообладание КНДР, то Северная Корея примет важное решение, как уже было заявлено», - пишет ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын сообщил о планах КНДР совершить запуск баллистических ракет «Хвасон-12» в сторону американского острова Гуам, где располагаются ключевые военные базы США. Лидер республики уже ознакомился с планом ракетных испытаний и приказал военным быть готовыми к нанесению удара.

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