Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

Американский миллиардер, экс-глава компании Microsoft Билл сделал самое крупное с 2000 года пожертвование, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Федеральной комиссии по ценным бумагам.
Размер пожертвования составил 4,6 миллиарда долларов.
Пожертвование было сделано еще 6 июня. Кто получил столь щедрый дар, не уточняется.
Основные пожертвования, по данным агентства, миллиардер делает в адрес благотворительного фонда, созданного им совместно с супругой Мелиндой.
В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.