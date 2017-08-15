Армянин и азербайджанец грабили дальнобойщиков в Москве

В Москве задержали азербайджанца и армянина, подозреваемых в разбойном нападении на дальнобойщиков из Казахстана, сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

По данным СМИ, в полицию Москвы 43-летний житель Казахстана, работающий дальнобойщиком, обратился в апреле. Мужчина рассказал, что на востоке города четверо неизвестных подъехали на автомобиле к большегрузному автомобилю Volvo, в котором он находился вместе с напарником, и, пригрозив пистолетом, похитили у них 74 тысячи рублей и 29 тысяч тенге, а после этого скрылись.

«Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на улице Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков», - сообщил источник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.