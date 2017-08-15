Тяжелое ДТП в Турции: погибли азербайджанцы

На азербайджано-турецкой границе рядом с Нахчываном произошло тяжелое ДТП, в котором два человека погибли и еще трое получили тяжелые травмы, пишет газета Hurriyet.

Инцидент произошел недалеко от пункта пропуска Дильуджу в Игдыре. Авария произошла в 7 часов вечера. Автомобиль с азербайджанскими госномерами следовал в Нахчыван. Личности погибших пока установить не удалось.

Отмечается, что водитель не смог справиться с управлением машины, которая сошла с автомагистрали. Пассажиры автомобиля, который несколько раз перевернулся, буквально повылетали из него наружу.

Как сообщает источник, две жительницы Нахчывана погибли, а трое раненых были помещены в больницу Игдыра.