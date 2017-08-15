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Состав сборной Азербайджана по борьбе на чемпионат мира

Автор: Отдел спорта 

Сегодня был объявлен состав сборной Азербайджана по борьбе на чемпионат мира в Париже, который стартует 21 августа.

В соревнованиях по греко-римской борьбе примут участие Талех Мамедов (59 кг), Кямран Мамедов (66 кг), Расул Чунаев (71 кг), Гасан Алиев (75 кг), Эльвин Мурсалиев (80 кг), Ислам Аббасов (85 кг), Орхан Нуриев (98 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

Далее главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбн Фирдовси Умудов объявил состав вольников на чемпионат мира.

В него включены: Махир Амирасланов (57 кг), Гаджи Алиев (61 кг), Агагусейн Мустафаев (65 кг), Гаджимурад Омаров (70 кг), Джабраил Гасанов (74 кг), Александр Гостиев (86 кг), Асланбек Альборов (97 кг). В весовой категории до 125 кг Азербайджан не будет представлен из-за травмы Джамаледдина Магомедова.

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