Саргсян экстренно собрал министров

Президент Армении Серж Саргсян созвал сегодня совещание с участием руководителей соответствующих ведомств для обсуждения ситуации, сложившейся вследствие пожаров в Армении, и принятия дальнейших мер по их нейтрализации. Также на повестке дня совещания обсуждение мер по решению местных экологических проблем, вызванных природными катаклизмами, передают армянские СМИ сообщение пресс-службы главы РА.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян доложил о ходе работ по тушению пожара в Хосровском заповеднике, а также в районе села Артаван в Вайоцдзорской области республики.