Подразделения российских войск в Таджикистане подняли по тревоге

Подразделения российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках проводящихся здесь войсковых учений, передает Life сообщение помощника командующего войсками Центрального военного округа полковника Ярослав Рощупкина.

По словам Рощупкина, расчёты и экипажи пройдут до 300 километров по горным серпантинам в район полигона Харб-Майдон. Воздушное прикрытие колонны обеспечат вертолёты Ми-8 и Ми-24.

Всего в учениях задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

«Участники манёвров отработают вопросы взаимодействия в единой оперативной обстановке, ведение обороны, переход к наступлению, блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований. Поддержку мотострелкам обеспечат реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также армейская авиация», — уточнил полковник.