Азербайджанские пограничники провели контртеррористические учения на Каспии

Подразделения Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели в Каспийском море тактические учения по обеспечению безопасности морских нефтегазовых месторождений и противодействию террористическим атакам, сообщает пресс-служба ГПС.
«Экипажи судов ГПС продемонстрировали на учениях высокий уровень боеготовности и маневрирования», - сказано в сообщении.
Основной целью учений являлось повышение боеготовности вооруженных подразделений ГПС в процессе организации защиты нефтегазовых месторождений и подводных трубопроводов и ведения боевых операций на Каспии, а также совершенствование практических навыков стрельбы с вертолетов и из судовых ракетно-артиллерийских установок.