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Азербайджанские пограничники провели контртеррористические учения на Каспии

 

Подразделения Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели в Каспийском море тактические учения по обеспечению безопасности морских нефтегазовых месторождений и противодействию террористическим атакам, сообщает пресс-служба ГПС.

«Экипажи судов ГПС продемонстрировали на учениях высокий уровень боеготовности и маневрирования», - сказано в сообщении.

Основной целью учений являлось повышение боеготовности вооруженных подразделений ГПС в процессе организации защиты нефтегазовых месторождений и подводных трубопроводов и ведения боевых операций на Каспии, а также совершенствование практических навыков стрельбы с вертолетов и из судовых ракетно-артиллерийских установок.

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