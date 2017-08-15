В России осудили наркобаронов из Азербайджана

В России Забайкальский краевой суд приговорил двух уроженцев Азербайджана соответственно к 9 и 11 годам колонии строгого режима за сбыт героина, передает haqqin.az сегодняшнее сообщение агентства «Чита.Ру», сделанное со ссылкой на краевое управление МВД.

Суд установил, что уроженец Азербайджана организовал преступную группу для перевозки и дальнейшего сбыта в Хабаровске героина, в которую вовлёк своих земляков, пообещав им получение крупных доходов от данной преступной деятельности.

Сотрудники линейного отделения полиции задержали злоумышленников в городе Хилке. Героин у них был обнаружен служебной собакой.