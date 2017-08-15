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Kapital Bank открыл обновленный филиал "Гобустан"

 

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл обновленный филиал "Гобустан", расположенный по адресу: Гобустан, Новый массив 1, дом 11. Новый филиал обладает всеми возможностями для качественного обслуживания клиентов.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Новый филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017-м году банк открыл новое филиалы "Браво" и "Наримановский Карточный Центр", отделения в Бузовна, Демирйол, Локбатане и Масаллы, а также обновил офисы филиалов "Ази Асланова", "Губадлы" и "Гейчай". Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году согласно новой концепции планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, на страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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