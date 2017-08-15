Азербайджанские бизнесмены Васиф Исмаилов и Агибат Мамедов строят крупный бизнес-центр в Минске напротив Червенского рынка.

По информации белорусских СМИ, проект нового бизнес-центра, одобренный самим президентом страны Александром Лукашенко, разработала студия архитектора Бориса Школьникова. На площади в почти 7,5 тысячи квадратных метров разместятся офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей объекта. Закончить работы планируется к маю 2019 года.

За эти несколько лет у проекта поменялись инвесторы. Новыми учредителями ООО «Судотехнология» стали азербайджанские бизнесмены Васиф Исмаилов и Агибат Мамедов.

В уставном фонде общества каждому из них принадлежит по 50%, или по 500 тысяч рублей, как указано в выписке из Единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чем известны эти два человека и какие еще белорусско-азербайджанские проекты они ведут?

Соучредитель «Судотехнологии» Васиф Исмаилов связан с несколькими компаниями - реализаторами белорусско-азербайджанских проектов.

К примеру, в 2009 году А.Лукашенко выделил без аукциона 1,3 гектара земли на пересечении улиц Филимонова и Скорины компании «Азнеман», которую контролирует Исмаилов. Это было сделано по ходатайству тогдашнего главы Минска Михаила Павлова. Изначально здесь планировалось возведение к 2014 году ресторанного комплекса, но в итоге в 2017-м открыт был многофункциональный комплекс «Абшерон».

Он занимает площадь в 17,7 тысячи квадратных метров. «Абшерон» разделен на административную и ресторанную части, а кроме того, расположен там Торговый дом Азербайджана. В связи с вводом объекта А. Лукашенко исключил его территорию из ландшафтно-рекреационной зоны.

Между тем в 2013 году компания Исмаилова «Улугойча» построила в престижном районе Баку новое посольство Беларуси в Азербайджане. Открыли диппредставительство лично Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. В апреле 2017 года Ильхам Алиев наградил Исмаилова медалью за развитие строительного комплекса страны.

Второй соучредитель «Судотехнологии» - Агибат Мамедов является также одним из крупнейших азербайджанских строительных магнатов. На конец 2015 года он был основным владельцем бакинской строительной компании Ganja Korpu Tikinti-2, сооружавшей, в частности, мосты и водопроводы на территории республики.