В Баку оценили шансы на проведение EXPO - 2025

У Баку есть все возможности для проведения EXPO - 2025. Об этом сообщил haqqin.az директор компании Iteca Caspian Фарид Мамедов.

Отметим, что Азербайджан официально подал заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году в Баку. Помимо Баку на проведение EXPO - 2025 претендуют Париж, Екатеринбург и Осака.

По словам Ф.Мамедова, Баку является очень сильным кандидатом на проведение такого масштабного мероприятия.

"У Баку есть опыт проведения крупных международных мероприятий, мы удачно провели Евровидение, Евроигры и Исламиаду на самом высоком уровне, так что у Баку очень высокие шансы стать местом проведения EXPO - 2025.

Но, вместе с тем, у нас есть проблема нехватка выставочных площадей, хотя, думаю, мы можем справиться и с этой задачей. Кроме того, выставка будет способствовать развитию туризма в Азербайджане, улучшит инфраструктуру, повысит узнаваемость страны. Это очень важное мероприятие, и мы должны очень серьезно подготовиться к нему", - сказал Ф.Мамедов.