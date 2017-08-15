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Кто покушался на экс-телохранителя Сурета Гусейнова? Суд в Голландии

Автор: Отдел информации  

Голландский прокурор потребовал 30 месяцев ареста для лица, покушавшегося на бывшего телохранителя Сурета Гусейнова Полада Мамедова в городе Вестервоорт, сообщает haqqin.az со ссылкой на голландское издание Gelderlander.

Имя 57-летнего обвиняемого, приехавшего в 2001 году из Азербайджана в Голландию, не сообщается. Следствие так и не смогло установить причину случившейся поножовщины.

48-летний Полад Мамедов заявил в суде, что он не знает напавшего на него, сказав лишь, что это не первый раз, когда его пытаются убить.

Обвиняемый же объявил, что сам подвергся нападению со стороны П.Мамедова.

«Я курил, когда он подошел ко мне. Я не помню, почему мы поссорились, но мне стало страшно, и я просто пытался защитить себя», - показал он.

Согласно данным голландской полиции, в ту ночь подозреваемый находился под воздействием алкоголя и легких наркотиков.

Адвокат обвиняемого назвал действия своего подзащитного "самообороной".

«Мой подзащитный был атакован человеком гораздо более сильным и к тому же еще бывшим телохранителем. У моего клиента не было выбора, он защищался. Что касается политических мотивов инцидента, то мне кажется, что потерпевший страдает от паранойи и нервных расстройств. У его версии нет никаких оснований», - заявил адвокат.

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