Меньше всего Грузия должна Азербайджану

Министерство экономики Грузии уточнило величину внешнего государственного долга страны и взятых республикой под госгарантии кредитов: по состоянию на 31 июля 2017 года сумма эта составила $4,9 млрд, пишет «Тбилисская неделя».

Больше всего страна должна Германии - $284 млн, на втором месте Япония, которой Грузия должна $208 млн, а на третьем – Франция с суммой долга около $114 млн.

Своим соседям – Турции, России Армении – Грузия должна по $18, 75 и 11 млн соответственно.

Госдолг же Грузии Азербайджану составляет всего только $9 млн 342 тыс.