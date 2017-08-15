Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»

"Я был студентом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Еще не будучи президентом, господин Алиев вел семинарские занятия в нашей группе по истории международных отношений. Мы, его бывшие студенты, до сих пор, когда встречаемся, это вспоминаем». Об этом в интервью изданию «Москва-Баку» заявил министр культуры России Владимир Мединский.

«Если бы мы тогда знали, что Ильхам Алиев станет президентом Азербайджана, мы, наверное, более внимательно относились к тому, что он говорит. Но тогда, в советские годы, этого даже представить было невозможно. Точно могу сказать, что профессор Алиев не «кошмарил» студентов (улыбается), всегда относился к нам по-доброму», - сказал Мединский.