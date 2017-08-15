В акциях протеста в США нашли российский след

В одном из организаторов расистского митинга в Шарлоттсвилле пользователи соцсетей опознали поборника "русского мира" Мэтта Хеймбаха. Он является топ-спикером марша белых националистов, а также идеологом белого расизма и антисемитизма в США.

В Сети появились фото, на которых видно, что во время подобных маршей белые расисты в Шарлоттсвилле используют плакаты "Русские - наши братья-христиане", "Россия - наш друг" и даже проводят акции в поддержку "Новороссии".

"Мэтт - огромный поклонник Путина и ценитель ценностей "русского мира". Имеет профиль в VK, фоткался на фоне российского флага и флага "Новороссии"… Также любит террористическую организацию "Хизбалла", которую очень уважает Москва, - написала в Facebook Кристина Добровольская.