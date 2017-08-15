Перебои с интернетом в Азербайджане связаны с техническими работами, проводимые Министерством связи и высоких технологий. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

«Продолжаются работы по реализации проекта, созданного с целью обеспечения услуг скоростного и качественного интернета, а также решения проблемы с нехваткой ресурсов интернет-провайдера «Aztelekom».

В связи с обновлением сетевой инфраструктуры, а также установки современного оборудования для увеличение мощности, на территории страны в течении нескольких часов будут наблюдаться перебои в работе глобальной сети, - отметили в министерстве.