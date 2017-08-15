Samsung показала тизер Galaxy Note 8

Компания Samsung обнародовала на YouTube-канале Samsung Mobile тизер будущего флагмана Galaxy Note 8, презентация которого ожидается 23 августа. Тизер призван подогреть интерес потенциальных покупателей к гаджету.

По предварительной информации, смартфон получил дисплей с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 1449×2960 пикселей. В основу гаджета лег процессор Exynos 8895, также он получил 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Ожидается, что новинка будет оснащена двойной камерой, сканером отпечатков пальцев и сканером радужной оболочки глаза.

Продажи флагмана могут стартовать уже 24 августа, на следующий день после релиза.