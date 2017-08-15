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Госкомстат о спаде ВВП Азербайджана

 

Спад ВВП Азербайджана в январе-июле 2017 года составил 1%, сообщает Госкомстат.

Согласно информации госкомитета, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 37 млрд. 645,4 млн. манатов. Рост ненефтяного ВВП в январе-июле 2017 года составил 2,2%, а спад нефтяного ВВП - 6,9%.

В структуре ВВП 41,1% пришлось на промышленность, 10,6% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,9% - на строительство, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 5,4% - на АПК, 2,6% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 15,6% - на другие сферы и 7,1% - на налоги. ВВП на душу населения за январь-июль 2017 года составил 3,875 тыс. манатов.

Правительство Азербайджана прогнозирует экономический рост в 2017 году на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

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