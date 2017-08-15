Станция лондонского метро "Холборн" была закрыта во вторник из-за срабатывания противопожарной сигнализации, сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).
Как отметили в ведомстве, станция закрыта "вследствие реакции на срабатывание противопожарной сигнализации".
Some happenings a going on with my train this morning #holborn #tube #centralline pic.twitter.com/pXX69g5otD— Abby (@abersentia) 15 августа 2017 г.
В сообщении в твиттер-аккаунте TfL было сказано о "неисправном поезде".
Пользователи соцсетей пишут, что "после громкого хлопка последовало задымление на станции, и ее эвакуировали".