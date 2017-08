Станция лондонского метро "Холборн" была закрыта во вторник из-за срабатывания противопожарной сигнализации, сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).

Как отметили в ведомстве, станция закрыта "вследствие реакции на срабатывание противопожарной сигнализации".

Some happenings a going on with my train this morning #holborn #tube #centralline pic.twitter.com/pXX69g5otD