В Азербайджане утонули 38 человек

C начала пляжного сезона работники МЧС спасли на море и различных водоемах Азербайджана до 170 человек.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МЧС Огтай Байрамов, из этого числа 116 были спасены в зоне контроля службы по маломерным судам и спасения на водах МЧС, а остальные 54 в неконтролируемых спасателями зонах Каспия - оросительных каналах, реках и пр.

Несмотря на предупреждения МЧС, в этом году также имели место случаи нарушения правил безопасности на воде, и в частности, купания в неотведенных для этого местах, заплывов за обозначенные пределы зоны безопасности в ветреную погоду и в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в не обеспеченной спасательным оборудованием и не контролируемой МЧС зоне с начала пляжного сезона утонули 38 человек. Из них 14 - в море, а остальные - в оросительных каналах и в водах Куры.