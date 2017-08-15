"Плохо били в бубен": чиновницу уволили после визита Рахмона

Глава отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района Таджикистана Зиёда Саломова была уволена со своего поста после того, как в район приехал президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его недостаточно хорошо встретили женщины-музыканты из ансамбля дойристок, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

Рахмона должен был встречать ансамбль "Очаджонхо" ("Мамочки"). Все его участницы играют на дойрах — старинных персидских бубнах.

По плану, когда глава государства должен был появиться у входа на стадион Хуросонского района, где проходило театрализованное представление, участницы ансамбля должны были встретить его звонкими ритмами дойры. Но у женщин-музыкантов что-то не заладилось, и они начали сбиваться с ритма.

Президент нахмурил брови, – отмечают сопровождавшие Рахмона: ему такая встреча была явно не по душе.

Ответственность за плохую подготовку музыкальной программы ансамбля "Очаджонхо" была возложена на Зиёду Саломову. Женщина подтвердила, что из-за ошибки дойристок после визита Рахмона ее уволили с занимаемом должности, хотя, по ее словам, наказание должен был бы понести именно руководитель ансамбля.