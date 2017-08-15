Подписаться на уведомления
 

"Плохо били в бубен": чиновницу уволили после визита Рахмона

 

Глава отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района Таджикистана Зиёда Саломова была уволена со своего поста после того, как в район приехал президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его недостаточно хорошо встретили женщины-музыканты из ансамбля дойристок, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

Рахмона должен был встречать ансамбль "Очаджонхо" ("Мамочки"). Все его участницы играют на дойрах — старинных персидских бубнах.

По плану, когда глава государства должен был появиться у входа на стадион Хуросонского района, где проходило театрализованное представление, участницы ансамбля должны были встретить его звонкими ритмами дойры. Но у женщин-музыкантов что-то не заладилось, и они начали сбиваться с ритма.

Президент нахмурил брови, – отмечают сопровождавшие Рахмона: ему такая встреча была явно не по душе.

Ответственность за плохую подготовку музыкальной программы ансамбля "Очаджонхо" была возложена на Зиёду Саломову. Женщина подтвердила, что из-за ошибки дойристок после визита Рахмона ее уволили с занимаемом должности, хотя, по ее словам, наказание должен был бы понести именно руководитель ансамбля.

2090 просмотров


Старости
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан»
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан» американский аналитик уверен: растет риск войны в Карабахе
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
16 Авг 32° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.003 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Экс-глава МИ-6 о попытках развала России
В Азербайджане рассматривают возможность признания биткоина
ЙАП выступила против США и заступилась за Мадуро
«Пластический хирург» из Азербайджана пойман после побега из тюрьмы
Кремль перепутал президентов Индии в поздравительной телеграмме
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в Стамбуле видео
Азербайджан – главный инвестор Грузии
Уроженку Азербайджана депортировали в Армению
Завтра в Баку будет облачно
Сколько медалей завоюет Азербайджан на чемпионате мира по борьбе? Проблемы не помеха
Доллар незначительно подорожал
"Плохо били в бубен": чиновницу уволили после визита Рахмона
В Азербайджане утонули 38 человек
Переговоры начальников генштабов Турции и Ирана в Анкаре
Из квартиры в Баку украли 45 тысяч манатов
В Лондоне экстренно закрыли станцию метро видео
Госкомстат о спаде ВВП Азербайджана
Массовая драка в бакинском кафе Есть убитый и раненые
Журналистку Нерсесьян выдворили из Украины
Samsung показала тизер Galaxy Note 8
Перебои с интернетом в Азербайджане Комментарий Минсвязи
В акциях протеста в США нашли российский след
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Меньше всего Грузия должна Азербайджану
Кто покушался на экс-телохранителя Сурета Гусейнова? Суд в Голландии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться