Сегодня состоялась открытая тренировка сборных Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе, на которой был назван состав национальной команды на чемпионат мира во Франции.

Вице-президент по греко-римской борьбе Федерации борьбы Азербайджана Эльчин Джафаров после соответствующего объявления поделился своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

Естественно, что первый вопрос, заданный вице-президенту, был связан с недавней акцией протеста борцов по поводу длительной задержки с выплатой им положенного жалованья. Правда, несколько дней назад было объявлено, что деньги свои спортсмены все же получили.

«Вы все видите сами. Акция протеста никак не повлияла на настрой команды, - говорит Эльчин Джафаров. – В сборных ситуация на высоком уровне. Ребята с усердием готовятся. Ждем хороших результатов. Кто как готовился, тот такой результат и покажет. В целом мы ждем от "классиков" две-три медали, что позволит нам, скорее всего, попасть в первую пятерку в командном зачете.

Возвращаясь же к той акции, хочу сказать, что каждый высказал свое мнение. Никаких обид нет. Время покажет, кто был прав. Такая проблема может быть везде. В любом случае, спортсмен должен стараться показать результат. А вознаграждение за это будет».

В свою очередь вице-президент федерации, олимпийский чемпион Намик Абдуллаев прокомментировал факт отсутствия в сборной Азербайджана тяжеловеса. Напомним, что из-за травмы Джамаледдин Магомедов не сможет выступить на чемпионате мира, и его место в весовой категории до 125 кг так и осталось вакантным.

«Тренерский штаб посчитал, что не имеет смысла привлекать кого-то в супертяжелую весовую категорию, так как никто из тяжеловесов не участвовал в подготовке к чемпионату мира и не смог бы во Франции показать достойного результата, - говорит олимпийский чемпион Сиднея. – Думаю, что в будущем руководство Федерации совместно с тренерским штабом решит этот вопрос, и к следующим стартам будут привлечены новые спортсмены, чтобы у Магомедова была замена. В целом же команда продолжает подготовку. Мы верим, что будут золотые медали.

Акция протеста? Да, были некоторые процессы. Верю, что спортсмены завоюют медали. А после чемпионата мира все проблемы будут решены».

Говоря о другом олимпийском чемпионе - Тогруле Аскерове – Намик Абдуллаев заявил, что сейчас он травмирован и что, возможно, его ждет операция. По мнению Абдуллаева, завершать ему карьеру или нет, решить должен сам Тогрул.

«Он – олимпийский чемпион Лондона и серебряный призер Рио. Добился больших результатов. Конечно, он может завершить карьеру. Но в этом вопросе решение должен принять он сам. Мы к любому его решению отнесемся с уважением».

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов, говоря об Аскерове, напомнил, что тот сейчас отбывает дисквалификацию за то, что в его крови было обнаружено запрещенное вещество.

«Тогрулу, по правилам, не разрешается сейчас тренироваться вместе со сборной. Он вернется в строй в апреле следующего года. Сейчас Аскеров залечивает свою травму», - отметил главный тренер.

Рассуждая о предстоящем чемпионате мира, Умудов заявил, что команда добилась высоких результатов на Кубке мира, чемпионате Европы и Исламиаде и постарается выступить достойно и в Париже.

«После Исламиады мы выступили на соревнованиях в Грузии и Дагестане. По их итогам был собран состав национальной команды. Все спортсмены имели шанс проявить себя», - заявил Фирдовси Умудов.

Касаясь проблемной темы, связанной с недавними претензиями борцов, наставник подчеркнул, что государство и Федерация создают для спортсменов все условия для тренировок.

«Ходили слухи, что спортсмены не тренируются. Это не правда. Кто-то решил раздуть скандал. На Олимпиаде - 2016 из 18 медалей сборной Азербайджана 9 завоевали борцы. И после Рио мы добивались высоких результатов. Надеемся, что будем продолжать завоевывать медали для страны.

Наша база – одна из лучших в мире. Спортсмены обеспечены всем необходимым. Теперь все зависит от борцов. На чемпионате мира ждем сюрпризов. Понятно, что никаких гарантий на медали нет. Все команды приедут в сильнейших составах».

Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Шабан Донат отметил, что в составе есть опытные спортсмены, которые способны завоевать награды первенства планеты.

«Вообще-то мы в каждой из восьми весовых категорий можем попасть в призовую тройку. Естественно, особые надежды возлагаем на Расула Чунаева и Гасана Алиева. Но и остальные спортсмены могут нас порадовать», - заявил Шабан Донат.

Состав сборной Азербайджана:

Греко-римская борьба: Талех Мамедов (59 кг), Кямран Мамедов (66 кг), Расул Чунаев (71 кг), Гасан Алиев (75 кг), Эльвин Мурсалиев (80 кг), Ислам Аббасов (85 кг), Орхан Нуриев (98 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

Вольная борьба: Махир Амирасланов (57 кг), Гаджи Алиев (61 кг), Агагусейн Мустафаев (65 кг), Гаджимурад Омаров (70 кг), Джабраил Гасанов (74 кг), Александр Гостиев (86 кг) и Асланбек Альборов (97 кг).

Состав женской сборной, которая тренируется в Украине, будет объявлен завтра.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 26 августа. 21 - 22 августа на ковер выйдут борцы греко-римского стиля, 23 - 24 – женщины, а 25 - 26 – вольники.