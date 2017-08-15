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Завтра в Баку будет облачно

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах возможен дождь. Умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшероне ночью - 21 - 24, днем - 30 - 34. В Баку ночью будет 22 - 24, днем - 32 - 34 градуса тепла, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 75 - 85, днем - 50-60 процентов.

Температура морской воды на пляжах Абшерона:  в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и  Бильгя - 24 - 25, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах - 25 - 26, в Тюрканах, Говсана, Сахиле и Шихово – 26 - 27 градусов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди и усиление западного ветра.

Ночью - 19 - 24, днем - 31 - 36; в горах ночью - 13 - 18, аднем - 22-27 градусов тепла.

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