Завтра в Баку будет облачно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах возможен дождь. Умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшероне ночью - 21 - 24, днем - 30 - 34. В Баку ночью будет 22 - 24, днем - 32 - 34 градуса тепла, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью - 75 - 85, днем - 50-60 процентов.
Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 24 - 25, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах - 25 - 26, в Тюрканах, Говсана, Сахиле и Шихово – 26 - 27 градусов.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди и усиление западного ветра.
Ночью - 19 - 24, днем - 31 - 36; в горах ночью - 13 - 18, аднем - 22-27 градусов тепла.