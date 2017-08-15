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Уроженку Азербайджана депортировали в Армению

Автор: Отдел Армении 

Сегодня утром из Нидерландов была депортирована в Армению уроженка Азербайджана Армине Амбарцумян. В 8 часов утра ее посадили на самолет, летевший в Париж, а уже оттуда отправили в Ереван, сообщает haqqin.az со ссылкой на голландское агентство NOS.

Согласно информации, голландский суд в прошлую пятницу принял решение о депортации А.Амбарцумян и ее двоих детей, проживавших в городе Амерсфорт, в Армению. Когда сегодня утром полиция пришла за ними, детей А.Амбарцумян дома не оказалось. Женщина отказалась сообщить сотрудникам полиции местонахождение ее детей. По данным СМИ, она специально спрятала их, чтобы не допустить их депортации в Армению. В настоящее время полиция ищет 12-летнего Ховика и 11-летнюю Лилию.

Дети А.Амбарцумян родились в России, куда она переехала из Азербайджана, и они никогда не бывали в Армении. А.Амбарцумян в суде заявила, что не знает, как она будет содержать детей в Армении, и попросила суд не депортировать их.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов считает, что оснований для предоставления вида на жительства А.Амбарцумян и ее детям нет, и поэтому они должны покинуть страну, несмотря на то, что провели здесь девять лет.

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