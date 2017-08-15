Азербайджан – главный инвестор Грузии

Азербайджан, Турция и Великобритания стали главными инвесторами в грузинскую экономику в 2016 году, сообщает haqqin.az со ссылкой на последние скорректированные данные Национального статистического управления Грузии (Geostat).

Согласно информации, доля азербайджанских инвестиций в Грузию составила 35,6% от общего количества иностранных инвестиций, доля Турции – 13%, а доля Великобритании – 7,6%.

В целом прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в прошлом году составили 1565,9 млн. долларов.

Больше всего иностранные инвесторы вложились в сферу транспорта и связи – 671,9 млн. долларов, в сектора строительный – 129,5 млн. долларов и финансовый – 129 млн. долларов.